LIVE – Parma-Sudtirol, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Parma-Sudtirol, match della dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. Si scende in campo al Tardini dove i ducali, capolista incontrastata e reduci anche dalla sorprendente vittoria in Coppa Italia, ospitano i sempre temibili bolzanini che di trovano in zona playoff. Appuntamento fissato alle ore 16.15 di domenica 5 novembre, chi vincerà?

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Parma-Sudtirol ore 16.15