Cocciaretto/Trevisan-Garcia/Mladenovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Italia-Francia, BJK Cup Finals 2023

Cocciaretto/Trevisan affronteranno Garcia/Mladenovic nel doppio tra Italia e Francia, match valido per la fase a gironi delle BJK Cup Finals 2023. Dopo i due incontri di singolare è il turno dell’unico match di doppio che chiuderà questa prima giornata di gara per le Azzurre di Tathiana Garbin. Dopo i memorabili successi della coppia formata da Roberta Vinci e Sara Errani la nostra Nazionale ha sempre fatto fatica a trovare un duo affidabile da poter schierare in questa competizione a squadre. Vedremo come si comporteranno quest’oggi le nostre contro un tandem di alto livello e che parte favorito.

La sfida tra Cocciaretto/Trevisan e Garcia/Mladenovic andrà in scena oggi, mercoledì 8 novembre, alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile pure una diretta streaming. Questa sarà fruibile anche tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match garantendo una diretta testuale, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.