Formazioni ufficiali Real Sociedad-Benfica, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Real Sociedad e Benfica, sfida valida per il quarto turno di Champions League 2023/2024. Zero punti e zero gol finora per i portoghesi, che se vogliono ancora sperare nella qualificazione hanno bisogno di una scossa al più presto. Servirà però una prestazione di livello per espugnare l’Anoeta, fortino di una Real Sociedad già a quota 7 punti e determinata a blindare la qualificazione. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di mercoledì 8 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL SOCIEDAD-BENFICA

REAL SOCIEDAD: In attesa

BENFICA: In attesa