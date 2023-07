Paolini-Kasatkina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Jasmine Paolini affronterà Daria Kasatkina nei quarti di finale del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Due vittorie lottate per Jasmine sul rosso di Palermo e contro avversarie tutt’altro che banali come Rus e Yastremska. Una buona iniezione di fiducia in vista del match contro la prima favorita e testa di serie del tabellone. Per quello che si è visto in questi giorni, Kasatkina è arrivata a Palermo per vincere e intende farlo dopo una prima parte di stagione non entusiasmante al 100%. Jasmine conduce 2-1 negli scontri diretti e una delle due vittorie è arrivata proprio in questo torneo nell’edizione andata in scena tre anni fa.

Paolini e Kasatkina scenderanno in campo venerdì 21 luglio non prima delle ore 20:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Paolini e Kasatkina garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.