Paolini-Kalinskaya in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Anna Kalinskaya al quarto turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Non vuole fermarsi la numero uno del nostro tennis, che sta vivendo da alcuni mesi a questa parte decisamente il miglior periodo della sua carriera. Primo ottavo di finale in una prova dello Slam per la tennista toscana, che virtualmente entra nelle prime 25 del mondo con questo risultato. Ma l’obiettivo non è certo fermarsi qui: i quarti sono fattibili. Dall’altra parte della rete c’è Anna Kalinskaya, giocatrice di buon talento ma che tra infortuni e incostanza non è mai riuscita a 25 anni a fare il salto di qualità che ci si attendeva, con un best ranking fuori dalle prime 50. C’è un precedente risalente al 2021, quando Paolini vinse in due set a Portoroz (torneo che poi si aggiudicò).

Paolini e Kalinskaya scenderanno in campo lunedì 22 gennaio ad orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida, così come tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.