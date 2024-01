LIVE – Paolini-Kalinskaya 3-4, ottavi di finale Australian Open 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Kalinskaya, incontro valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. La toscana ha staccato il pass per la prima volta in carriera per la seconda settimana di un torneo dello Slam e ora non vuole smettere di sognare. Tra lei e un quarto di finale con una tra la cinese Qinwen Zheng oppure la transalpina Oceane Dodin c’è la top ottanta russa, avversaria da prendere con le pinze su questi campi. Sarà Paolini a partire leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers.

È la tennista tricolore, tuttavia, ad aver vinto l’unico precedente, disputato nel settembre del 2021 sul veloce sloveno di Portorose. Anche in quel caso si trattava di un ottavo di finale e l’azzurra riuscì ad imporsi agevolmente in due parziali. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale del quarto turno tra Paolini e Kalinskaya. Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo match sulla John Cain Arena. Prima di loro l’ottavo di finale maschile tra la wild card francese Arthur Cazaux e il polacco Hubert Hurkacz, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 05.00 italiane.

PAOLINI-KALINSKAYA 3-5

PRIMO SET – La prima di servizio dà una grossa mano a Kalinskata: turno di battuta a 30 e primo set sempre più vicino. Paolini chiamata a reagire al più presto. 3-5

PRIMO SET – Torna a vincere un game Jasmine. L’azzurra riesce finalmente a muovere l’avversaria e prova a scuotersi. 3-4

PRIMO SET – Kalinskaya consolida il break di vantaggio e allunga. In difficoltà Paolini, che non riesce a fare il suo gioco. 2-4

PRIMO SET – BREAK KALINSKAYA! Jasmine salva due palle break ma cede alla terza: brava Kalinskaya a chiudere con la stop volley. 2-3

PRIMO SET – CONTROBREAK PAOLINI! La russa viene tradita da un doppio fallo e da un errore da fondo. Ristabilita la parità, 2-2

PRIMO SET – BREAK KALINSKAYA! Brutto game giocato dall’azzurra, che perde il servizio a 15 e si ritrova costretta ad inseguire. 1-2

PRIMO SET – Tutto facile anche per la giocatrice russa. 1-1

PRIMO SET – Comodo turno di battuta ad inaugurare il match per Jasmine. 1-0

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

8.25 – Sarà l’azzurra a iniziare al servizio.

8.20 – Ecco Paolini e Kalinskaya: le due giocatrici fanno il loro ingresso in campo.

8.10 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Paolini-Kalinskaya. E’ appena terminato il match tra Hurkacz e Medvedev, perciò tra non molto scenderà in campo la nostra Jasmine.