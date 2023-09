Paolini-Chirico oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

Jasmine Paolini affronterà Louisa Chirico al primo turno del WTA 1000 di Guadalajra 2023, torneo in programma dal 17 al 23 settembre. I tanti ritiri arrivati nel corso dell’ultima settimana hanno permesso alla notra Jasmine di essere tra le teste di serie del ricco torneo messicano. L’obiettivo, sperando anche in un derby di secondo turno contro Martina Trevisan, per lei deve essere arrivare al terzo round contro la n°1 del tabellone Ons Jabeur. L’esordio è gestibile, contro la statunitense che è n°213 del ranking WTA. Giocatrice impegnata specialmente in tornei ITF tra Nord America e Europa e che, almeno sulla carta, non dovrebbe impensierire una Paolini che ha vissuto un’estate colma di bei risultati.

Paolini e Chirico scenderanno in campo oggi, domenica 17 settembre, alle ore 19:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo messicano fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata della manifestazione.