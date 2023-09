Osasuna, tifosi intonano il coro ‘Greenwood muori’: in arrivo provvedimenti dalla Liga

L’esordio in Liga di Mason Greenwood è stato rovinato da cori shock arrivati dal settore ospiti. Il calciatore inglese è entrato in campo al 77° minuto della sfida tra Getafe e Osasuna, ma ha ricevuto due accoglienze diverse. I suoi tifosi lo hanno infatti applaudito, mentre gli ospiti lo hanno fischiato per poi intorare il coro ‘Greenwood muori‘. Parole inaccettabili che costeranno caro all’Osasuna, tanto che la Liga è già al lavoro per sanzionare il club. Anche il tecnico dell’Osasuna, Jogoba Arrasate, a fine partita ha dichiarato: “Cori davvero brutti, il sistema giudiziario si è già espresso in merito alla vicenda“.