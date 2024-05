Panathinaikos-Maccabi oggi in tv: programma, orario e diretta gara-5 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Panathinaikos-Maccabi, valida come gara-5 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Ultimo atto di una serie che ha regalato ai tifosi e a tutti gli appassionati lo spettacolo atteso, con le due squadre che non si sono risparmiate, dando vita a quattro partite mozzafiato. La formazione di Tel Aviv, infatti, dopo aver subito colpito con una vittoria esterna in gara-1, si era confermata in gara-3, tenendo botta alla furia greca aggiudicandosi l’incontro per 85-83. Gli uomini di coach Kattash, però, nulla hanno potuto in gara-4, decisa dai 27 punti di Nunn e dall’ennesima prestazione da antologia di Sloukas, che ha realizzato 20 punti e tante grandi giocate nei momenti chiave. Ora si torna in Grecia, dove chi vince si qualifica alle Final Four. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 7 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Panathinaikos-Maccabi, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI PLAYOFF

TABELLONE PLAYOFF

PROGRAMMA PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.