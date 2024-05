Cantù-Cividale oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cantù-Cividale, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Nella partita che ha aperto la serie, le due formazioni si sono date battaglia offrendo agli spettatori un incontro di livello molto alto. Alla fine, a risultare decisivo è stato il primo quarto, in cui i padroni di casa si sono imposti per 24-9. Un avvio sprint che ha sorpreso gli ospiti, i quali si sono poi ricompattati giocando alla pari degli avversari, senza però riuscire a colmare l’ampio svantaggio accumulato. Un andamento, quello di gara-1, che fa presagire a una gara-2 altrettanto combattuta e tutta da seguire. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cantù-Cividale, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.