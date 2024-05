Torino-Trieste oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 quarti di finale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Torino-Trieste, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Il primo atto della serie ha visto andare in scena una partita molto intensa tra due squadre di alto livello, in cui sono stati gli ospiti a inaugurare il confronto con una bella vittoria esterna. Dopo un avvio scoppiettante di Trieste, Torino ha risposto con un altrettanto entusiasmante secondo quarto, rimontando tutto lo svantaggio iniziale. Nel secondo tempo, però, ha prevalso la solidità degli uomini di coach Christian, che si approcciano ora a gara-2 sapendo che la pressione è tutta sulle spalle dei piemontesi, di fatto costretti a vincere per andare al cambio campo quantomeno in parità. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Torino-Trieste, valida per i playoff di Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.