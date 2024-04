Panathinaikos-Maccabi oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Panathinaikos-Maccabi, valida come gara-2 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. La serie ha già regalato una grande sorpresa nel primo atto, in cui gli uomini di coach Kattash sono riusciti a strappare il vantaggio ambientale ai greci grande a una rimonta da urlo nell’ultimo quarto, in cui la squadra di Tel Aviv è riuscita soprattutto a limitare la fase della squadra di casa. Ora, quindi, è la formazione di coach Ataman ad essere chiamata quantomeno a non sbagliare questa partita, per poi provare il colpo esterno a partire da gara-3. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di giovedì 25 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Panathinaikos-Maccabi, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare, su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.