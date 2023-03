Palermo-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Modena, match del Renzo Barbera valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I rosanero, dopo lo spettacolare pareggio contro il Cittadella, sperano di tornare al successo per restare in scia alle dirette avversarie in ottica playoff. La compagine emiliana, dal suo canto, ha ritrovato i tre punti nello scorso turno contro il Pisa e vuole dare continuità ai risultati per avvicinarsi all’ottavo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 17 marzo alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA