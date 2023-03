Atalanta-Empoli stasera in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo si affronteranno Atalanta ed Empoli, per quello che sarà il secondo match della 27esima giornata di Serie A 2022/2023. I bergamaschi non vogliono abbandonare il sogno Champions League e per questa ragione vorranno a tutti i costi conquistare la vittoria. Davanti però avranno un Empoli ferito, reduce infatti in campionato da tre sconfitte consecutive. Appuntamento dunque alle 20.45 sull’app di Dazn, ma anche sui canali Sky Calcio 202 e 251 per seguire in diretta il match. La partita poi sarà visibile in streaming anche tramite l’app di Sky Go e Now. In alternativa Sportface.it vi terrà compagnia con una dettagliata diretta testuale.