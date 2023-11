Lecco-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Parma, match dello stadio Rigamonti-Ceppi valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra di Emiliano Bonazzoli, dopo il pareggio a reti bianche con lo Spezia, vuole provare a ripartire davanti ai propri tifosi conquistando una preziosa vittoria in ottica salvezza. I ducali di Fabio Pecchia, dal loro canto, non hanno intenzione di mollare il primo posto e vogliono un altro successo prima della sosta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

