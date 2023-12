Palermo-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Catanzaro, match del Barbera valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I rosanero, dopo il pareggio contro la Ternana, sperano di tornare al successo davanti al pubblico di casa in modo tale da non perdere contatto con gli avversari di testa. La compagine giallorossa, dal suo canto, ha intenzione di continuare a stupire dopo una avvio strepitoso. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 1 dicembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

