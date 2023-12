Monza-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

La Juventus fa visita al Monza in occasione della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Alle 20:45 di oggi, venerdì 1° dicembre, la squadra di Raffaele Palladino cercherà risposte incoraggianti e continuità di risultati. Dal 12 maggio in avanti il Monza ha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate in Serie A. Un bel test per la Juventus che ha vinto quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (1N, 1P) e non ottiene cinque successi nelle prime sette partite fuori casa dal 2019/20. Sfida nella sfida ovviamente tra Palladino e Allegri. Il primo è uno dei 12 allenatori ad aver vinto in entrambe le prime due sfide contro la Juventus in Serie A, ma nessuno è riuscito a spingersi fino a quota tre successi nelle prime tre partite contro i bianconeri nel torneo. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.