Diffidati Monza-Juventus: i bianconeri a rischio squalifica in vista del Napoli

La Juventus fa visita al Monza dell’ex Palladino per dare continuità alla caccia al primo posto dell’Inter. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 1° dicembre nella cornice dell’U-Power Stadium, in una gara incastonata tra il big match pareggiato con l’Inter e quello col Napoli. Proprio in vista della gara coi partenopei, Allegri dovrà valutare attentamente le mosse di formazione in ottica diffidati. Due i calciatori bianconeri a rischio squalifica: Gatti e Cambiaso. Un solo diffidato invece per il Monza che nel prossimo turno dovrà vedersela col Genoa: Pablo Marì.

DIFFIDATI MONZA: Pablo Marì

DIFFIDATI JUVENTUS: Gatti e Cambiaso