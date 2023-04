Palermo-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Benevento, match del Barbera valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I rosanero di Eugenio Corini, dopo la brutta sconfitta subita al Penzo contro il Venezia, vogliono tornare al successo per provare a conquistare un posto nei playoff. I giallorossi, dal loro canto, sono in una situazione di classifica disperata e devono assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 22 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA