Padova-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Pro Sesto, match dello stadio Euganeo valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancoscudata non vuole mollare il sogno di tornare direttamente in Serie B e per questo motivo deve assolutamente vincere per restare a contatto con il Mantova capolista. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di portare a casa punti per evitare di scivolare in ultima posizione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

