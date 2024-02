Pro Vercelli-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Giana Erminio, match del Piola valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono restare nelle primissime posizioni di classifica per conquistare il miglior piazzamento in zona playoff possibile. La compagine ospite, dal suo canto, spera di entrare nelle prime dieci della classe per dare filo da torcere agli avversari. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

