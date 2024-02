UFC 298, Volkanovski – Topuria stanotte in tv: programma, orario e streaming

Alle 04:00 della mattina di domenica 18 febbraio andrà in scena UFC 298, l’evento di MMA della divisione di Dana White che vedrà come main event la sfida tra Alexander Volkanovski e Ilia “El Matador” Topuria con in palio il titolo dei pesi piuma. Il campione è reduce dalla sconfitta contro Islam Makhachev nella divisione dei pesi leggeri e ora punta a difendere il titolo dei piuma per la settima volta. Di fronte c’è un fighter in rampa di lancio e numero 3 della categoria. Nell’evento dell’Honda Center di Anaheim, California, spazio anche ad una sfida dei piani alti dei pesi medi (la categoria del nostro Marvin Vettori): Paulo Costa sfida, numero 6 del ranking, sfida Robert Whittaker, terzo della graduatoria. Si parte alle 04:00 di domenica. E la diretta sarà assicurata da Dazn, con telecronaca di Alex Dandi.

Programma Ufc 298

Dalle 04:00, Anthony Hernandez vs. Roman Kopylov (pesi medi

A seguire, Merab Dvalishvili vs. Henry Cejudo (pesi gallo)

A seguire, Geoff Neal vs. Ian Machado Garry (pesi welter)

A seguire, Robert Whittaker vs. Paulo Costa (pesi medi)

Intorno alle 06:00, Alexander Volkanovski (c) vs Ilia Topuria (pesi piuma)