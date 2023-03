Padova-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Euganeo per Padova-Pro Sesto, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I veneti padroni di casa sono in serie positiva da cinque turni e sperano di portare a casa un’altra vittoria dopo quella con l’Arzignano per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. Il club lombardo, dal suo canto, dopo il pareggio con il Trento, vuole ripartire per restare in scia alla Feralpisalò capolista. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

