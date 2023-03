Lecco-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Feralpisalò, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Scontro al vertice tra due squadre candidate alla promozione diretta in Serie B. I padroni di casa, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due gare, vogliono tornare al successo contro la capolista del girone A. La squadra ospite, dal suo canto, è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque ed ha intenzione di proseguire su questa strada per mantenere la vetta della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport HD.

