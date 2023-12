Padova-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Fiorenzuola, match dell’Euganeo valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I biancoscudati si trovano in piena lotta per la promozione diretta e non possono permettersi passi falsi visto il ritmo incessante del Mantova. La squadra toscana, dal suo canto, va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza su un campo estremamente complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA