Sport in tv oggi domenica 17 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 17 dicembre. Protagonista, come di consueto nel weekend, il calcio italiano ed europeo. In campo l’Inter, che proverà ad approfittare del passo falso della Juventus, ma anche il Milan, oltre a Real Madrid, Psg, Bayern Monaco e tante altre squadre. Spazio poi agli sport invernali con le ultime gare dei weekend di sci alpino in Val d’Isere e Val Gardena, e di biathlon a Lenzerheide. Nel pomeriggio invece sarà il momento del basket, del volley, ma anche golf e tanto altro ancora.