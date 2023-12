Diffidati Bologna-Roma chi è il giallorosso a rischio squalifica in vista del Napoli

Per la Roma in piena emergenza in attacco ci saranno due scontri di fondamentale importanza con Bologna e Napoli per misurare le ambizioni Champions League della squadra di Josè Mourinho. L’appuntamento contro il Bologna di Thiago Motta è impegnativo e lo Special One dovrà farlo senza la coppai Lukaku-Dybala che fra infortuni e squalifiche non potrà esserci al Dall’Ara. Chi invece dovrà dosare i suoi intrventi è sicuramente Gianluca Mancini che è l’unico giocatore giallorosso ad essere sotto diffida. Con un’ammonizione il difensore italiano salterebbe la sfida, che sa di spareggio Champions League, contro il Napoli sotto Natale.