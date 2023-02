Olimpia Milano-Panathinaikos in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valida come venticinquesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo il rinvio della partita contro il Fenerbahce a causa del terribile terremoto che ha sconvolto la Turchia, la formazione di coach Messina, reduce dalla cocente delusione in Coppa Italia, torna in campo per un incontro molto importante per dare continuità ai due successi di fila contro Baskonia e Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 23 febbraio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Olimpia Milano-Panathinaikos di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.