Manchester United-Barcellona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playoff Europa League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Barcellona, valevole per la gara di ritorno dei playoffs di Conference League 2022/2023. Due squadre entrambe in buona forma, che una settimana fa hanno pareggiato 2-2 al Camp Nou dopo una sfida in cui entrambi gli allenatori hanno avuto modo di lamentarsi per l’arbitraggio. L’eliminazione sarà certamente un duro colpo per chi delle due non riuscirà a superare il turno questa sera. La sfida è in programma oggi, giovedì 23 alle 21:00 all’Old Trafford di Manchester. Diretta su Sky Sport Calcio, in streaming su Sky Go, NOW e Dazn.