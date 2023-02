Manchester United-Barcellona, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Manchester United-Barcellona, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Dopo il 2-2 show dell’andata, tra le due super potenze già più volte in finale di Champions e ora finite a giocarsi il pass per gli ottavi della seconda coppa, ci si aspettano grandi emozioni. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 23 febbraio.

Manchester United-Barcellona sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Fabio Caressa e su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.