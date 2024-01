Olbia-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Vis Pesaro, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in difficoltà ed hanno bisogno di tornare a conquistare i tre punti davanti ai loro tifosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il club marchigiano, dal suo canto, ha una grande occasione per rientrare pienamente nella lotta salvezza vincendo uno scontro diretto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

