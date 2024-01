Milan-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro tra deluse: i rossoneri sono stati eliminati dalla Coppa Italia mercoledì, stesso discorso per i giallorossi, con l’aggravante del derby e del forte ritardo in classifica, mentre quantomeno i padroni di casa sono terzi e in un buon momento in campionato. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 14 gennaio.

Milan-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.