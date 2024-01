Diffidati Milan-Roma: i giallorossi a rischio squalifica in vista del Verona

Trasferta complicata per la Roma, chiamata a reagire a San Siro contro il Milan dopo il ko nel derby di Coppa Italia con la Lazio. La squadra di Josè Mourinho (squalificato al Meazza) ha perso gli ultimi due impegni esterni e non fa peggio dall’ottobre 2021. Anche la situazione relativa ai diffidati non è delle migliori. Sono quattro i giocatori a rischio squalifica: Mancini, Kristensen, Cristante e Paredes. Con Ndicka e Aouar in Coppa d’Africa, Azmoun in Coppa d’Asia e Smalling ancora ai box, Mourinho spera di non perdere altri giocatori in vista del prossimo match contro l’Hellas Verona.

DIFFIDATI ROMA: Mancini, Kristensen, Cristante, Paredes