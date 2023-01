Olbia-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Rimini, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine sarda ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide ed ha bisogno di portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi, in modo tale da rialzare la testa. I romagnoli, invece, sono reduci da tre sconfitte consecutive e sperano di tornare a gioire per mantenersi distanti dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

