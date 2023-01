Vis Pesaro-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Pontedera, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada, in modo tale da restare a ridosso della zona playoff. I toscani, dal loro canto, hanno ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque gare e sperano di ritrovare i tre punti per non perdere terreno dalle dirette rivali. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA