Lucchese-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Lucchese-Fiorenzuola, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine toscana sta avendo un andamento altalenante nelle ultime settimane, ma spera di portare a casa tre punti fondamentali in ottica playoff davanti ai propri tifosi. La formazione ospite, invece, arriva da quattro sconfitte consecutive ed ha un assoluto bisogno di rialzare la testa con un successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

