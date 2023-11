Olbia-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Lucchese, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine sarda è in grande difficoltà e si trova in zona retrocessione, per questo motivo ha bisogno di rialzare la testa e provare ad uscire dalle retrovie. La squadra toscana, invece, è ridosso della zona playoff e vuole ottenere i tre punti per avvicinarsi ulteriormente. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

