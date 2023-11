Cremonese-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Spezia, match dello stadio Zini valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Giovanni Stroppa, dopo essersi qualificati agli ottavi di finale di Coppa Italia, vogliono portare a casa i tre punti anche in campionato. Per quanto riguarda i liguri, invece, dopo essere stati sconfitti dal Sassuolo, sperano di tornare al successo per risalire in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

