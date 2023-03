Novara-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Silvio Piola per Novara-Juventus U23, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I piemontesi hanno ritrovato il successo nello scorso turno contro il Sangiuliano e adesso vogliono ripartire nel modo giusto per restare in piena zona playoff. I bianconeri, dal loro canto, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime quattro sfide e sperano di dare seguito all’affermazione sull’Albinoleffe. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

