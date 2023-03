Lecco-Pordenone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni inerenti alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Pordenone, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Il club lombardo, reduce dalla sconfitta subita contro il Trento, vuole immediatamente rialzare la testa in uno scontro diretto per riavvicinarsi alla vetta della classifica. I Ramarri, invece, sperano di portare a casa il primo successo sotto la guida del nuovo allenatore Mirko Stefani. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca di Cristiano Tognoli e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Fabrizio Radaelli.

