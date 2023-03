Piacenza-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Leonardo Garilli per Piacenza-Mantova, match valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La formazione biancorossa, non vince dal lontano 14 gennaio contro la Feralpisalò e, per questo motivo, spera di tornare al successo per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La formazione ospite, invece, ha ritrovato i tre punti nella scorso turno contro la Triestina e spera di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Giovanni Cristiano.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA