Novara-Bergamo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Novara-Bergamo, partita valevole per la dodicesima e penultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, dopo le nette sconfitte incassate nei big match contro Conegliano e Scandicci, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tornare al successo. Le azzurre sono al momento quarte in classifica con 53 punti, staccate di cinque punti dal terzo posto di Scandicci.

Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Alberto Bigarelli, che va a caccia di una grande prestazione in trasferta per provare ad uscire dalla zona retrocessione. Le rossoblù, infatti, sono penultime in classifica a quota 15 punti, a tre lunghezze dal dodicesimo posto di Cuneo. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 17 marzo al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Igor Gorgonzola Novara-Volley Bergamo 1991 della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Novara-Bergamo della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.