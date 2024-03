Verona, Baroni: “Il Milan ha fatto una signora partita, noi intimoriti”

Il tecnico del Verona Marco Baroni parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Milan: “Il Milan ha fatto una signora partita e noi nel primo tempo siamo stati forse intimoriti. Sono partite in cui non si deve sbagliare nulla e noi qualche errore lo abbiamo commesso sia davanti che dietro. La squadra però è sempre rimasta in campo. Abbiamo concesso gol evitabili. Ho visto cose interessanti nel secondo tempo. Alcuni nuovi arrivati stanno trovando la condizione. Sono tutte energie di cui abbiamo bisogno. Otto giocatori arrivati a gennaio hanno già esordito. Oggi i sostituti sono entrati molto bene. Noslin ha mobilità e tiro. Può ricoprire tutti e tre i ruoli in attacco, grazie ai suoi movimenti può mettere in difficoltà chiunque”. Continua poi: “Nel primo tempo, Suslov è stato un po’ in difficoltà sulle partenze da lontano di Hernandez. Ho chiesto maggiore sacrificio in fase di copertura a Folorunsho. Dobbiamo migliorare nell’attaccare l’area. Il tiro da fuori è una soluzione e il gol di Noslin ne è dimostrazione. Sa usare sia il destro che il sinistro. A gennaio sono arrivati giocatori “accesi”, che vedono il Verona come una grande opportunità. Devo fare i complimenti a loro che mi hanno dimostrato grande partecipazione. Da qui alla fine è però ancora lunga e non dobbiamo sbagliare nulla”.