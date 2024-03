Neuchatel-Chieri oggi in tv: orario e diretta streaming finale andata Cev Cup femminile 2024 volley

Tutto pronto per Viteos Neuchatel UC-Reale Mutua Fenera Chieri ’76, gara di andata della finale della Cev Cup femminile 2023/2024 di volley. Le piemontesi di Giulio Bregoli, dopo aver sconfitto le francesi del Levallois, vanno a caccia di punti importanti in trasferta per avvicinarsi al trofeo della seconda competizione continentale per club. La compagine elvetica, che in semifinale ha battuto le polacche del Lodz, vuole invece vincere davanti al proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in casa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 13 marzo alla Halle de Sports de la Riveraine di Neuchatel, in Svizzera. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Neuchatel-Chieri della Cev Cup 2023/2024 di volley femminile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

CALENDARIO VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La finale di andata Neuchatel-Chieri della Cev Cup femminile 2023/2024 sarà visibile in diretta streaming su DAZN per gli abbonati, ma anche in modalità gratuita previa registrazione. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.