Napoli-Pesaro oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Napoli-Pesaro, sfida valida come 16^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Buon momento di forma per la squadra di coach Milicic che, dopo una serie di sconfitte di fila, si è ripresa il quarto posto battendo Tortona e Venezia. Ora, la sfida contro la squadra di coach Sacchetti, al debutto sulla panchina della VL, con l’obiettivo di dare una sferzata alla stagione che vede Pesaro solo quattordicesima, con una sola vittoria di vantaggio sulla zona retrocessione. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 14 gennaio sul parquet del PalaBarbuto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Napoli-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.