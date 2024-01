Recanatese-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Juventus U23, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono reduci da un girone di andata di altissimo livello e ora vogliono confermarsi anche nella seconda parte di stagione per restare in orbita playoff. La compagine bianconera, dopo la vittoria per 4-3 ottenuta contro il Pescara, spera di dare continuità ai suoi risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

