Ghana-Capo Verde oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ghana-Capo Verde sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della Coppa d’Africa 2024. Nel girone B scontro che si prospetta come equilibrato, da una parte i ghanesi e dall’altra i capoverdiani per ottenere i primi tre punti nella rassegna continentale africana: si scende in campo allo stadio Félix Houphouët-Boigny di Le Plateau, chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di domenica 14 gennaio, diretta tv su Sportitalia, diretta streaming sul relativo sito e la relativa app.