Sassuolo-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Milan, valida per la 32esima giornata di Serie A 2023/2024. Rossoneri infallibili in campionato nell’ultimo periodo, ma sconfitti a sorpresa in Europa League contro la Roma tra le mura amiche. La squadra di Pioli cerca una vittoria per arrivare con fiducia alla gara di ritorno, ma il Sassuolo ha disperato bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, domenica 14 aprile alle ore 15.00 allo stadio Giuseppe Meazza. Diretta in streaming su Dazn.