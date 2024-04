LIVE – Nadal-Blanch, primo turno Masters 1000 Madrid 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nadal-Blanch, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il campione maiorchino prova a testare ancora il suo fisico dopo il rientro della scorsa settimana a Barcellona. In conferenza stampa ha dichiarato di sentirsi molto lontano dal 100% e che in queste condizioni non parteciperebbe neanche al Roland Garros, ma ha voluto salutare un’ultima volta il pubblico di Madrid. L’esordio è certamente fattibile, contro un giovane talento ancora alle sue primissime esperienze sul circuito maggiore. Vedremo come andrà l’esordio di ‘Rafa’ in nella capitalei iberica. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quatro incontro di giornata dalle ore 11.00 ma non prima delle 17:00.

COME SEGUIRE NADAL-BLANCH IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

NADAL-BLANCH (DIRETTA)