Musetti-Seyboth Wild oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Lorenzo Musetti affronterà Thiago Seyboth Wild nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Reduce dalla prematura sconfitta a Barcellona, il tennista azzurro cerca riscatto alla Caja Màgica, dove debutterà direttamente al secondo turno in virtù del bye riservato alle teste di serie (lui è la 28). Esordio ostico ma alla portata contro il brasiliano Seyboth Wild, che ha superato in due set Safiullin ed è in ascesa, ma al momento parte dietro a Musetti. Il carrarino non è a dir la verità favorito dalle condizioni di gioco di Madrid, ma scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. L’unico precedente tra i due risale al 2018, ma era la finale dello US Open Junior, vinta dal sudamericano.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Seyboth Wild scenderanno in campo oggi, venerdì 26 aprile, alle ore 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Musetti e Seyboth Wild, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.